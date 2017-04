Waterpolodames DraGor komen net tekort

ZUIDLAREN - Na de overwinning van vorige week traden de waterdames van DraGor uit Drachten vrijdag aan tegen Ritola uit Zuidlaren. De wedstrijd werd nipt verloren.

De wedstrijd begon goed met een prachtig doelpunt van Maaike de Boer. Een paar minuut later wist Ritola een tegendoelpunt te maken, waardoor de stand weer gelijk was. Niet lang hierna wist Ritola nog twee keer het doel te vinden, waardoor Ritola voorstond. Met het einde van de eerste periode in zicht gaf DraGor niet zomaar op. Met nog vijf seconden op de klok wist Aafke de Jong met een prachtig schot de goal te vinden. Hierdoor was de stand 3-2 na de eerste periode.

Na de korte rust startte DraGor met volle moed aan de tweede periode. De speelsters waren niet zomaar van plan om het erbij te laten zitten. Er waren verschillende doelpogingen, maar geen enkele bal wist was doeltreffend. Ritola daarentegen wist aan het einde van de periode nog net te scoren, waardoor de stand op 4-2 kwam te staan.

Met aanmoedigende supporters op de kant begon DraGor aan de derde periode. Er moest nog wat gebeuren wilde DraGor winnen. Prachtig keeperswerk van Astrid de la Fosse zorgde ervoor dat de ballen het doel lang niet konden vinden. Na een uitsluiting aan de kant van Ritola had DraGor een manmeer. Johanna Merkus wist deze goed te benutten en scoorde. Daarna wist ook Ritola het goal nog een keer te vinden, waardoor de stand op 5-3 was gekomen.

In de laatste periode wilde DraGor nog een tandje bijzetten. Maaike de Boer wist deze kracht te gebruiken en scoorde het laatste punt voor DraGor. Hierdoor eindigde de wedstrijd met 5-4 in het voordeel van Ritola. De dames van DraGor hebben dan wel niet gewonnen, maar zeker een goede strijd geleverd.

Doelpuntmakers: Aafke de Jong 1x, Maaike de Boer 2x en Johanna Merkus 1x

Aankomende zaterdag speelt DraGor weer, dan in Heerenveen om 18.00 uur.