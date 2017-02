Wandeltocht 'Het Goede Doel' voor De Zonnebloem

DRACHTEN - Wandelsportvereniging Willen is Kunnen te Drachten organiseerde zaterdag een wandeltocht vanuit Drachten. Het volledige inschrijfgeld van deze tocht is bestemd voor een goed doel.

Het weer viel jammer genoeg wat tegen. Halverwege de ochtend begon het te regenen en het werd pas weer droog toen de meeste wandelaars zich al afgemeld hadden.

Ondanks dat gingen vanuit het Fries Congres Centrum 649 wandelaars op pad en wandelden door de directe omgeving van Drachten en Ureterp en genoten van de mooie routes variërend van 5 tot 25 kilometer. De routes gingen voor een groot deel over de vele schelpenpaden en bospaden in de omgeving. Dank zij vier sponsoren en de belangeloze inzet van meer dan twintig vrijwilligers kon het totale inschrijfgeld, samen met de extra ontvangen giften, in totaal € 3323.60, overgemaakt worden naar De Zonnebloem. Het geld wordt besteed voor een dagje uit met de gasten van de afdelingen Drachten en Boornbergum/Beetsterzwaag.

Op 1 mei gaan ze naar de Keukenhof in Lisse om te genieten van de prachtige bloemen die dan in volle bloei staan. Leden van De Zonnebloem liepen ook mee of hielpen bij het inschrijven en op de controleposten.