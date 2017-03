Wampex Drachtstercompagnie

DRACHTSTERCOMPAGNIE - De eerste editie van de mini-wampex, voor jongeren vanaf 10 jaar, werd vrijdag gehouden in Drachtstercompagie.

De 21 deelnemende teams, (120 deelnemers) moesten een afstand van ongeveer 14 kilometer afleggen die opgedeeld was in 14 verschillende routes. Onderweg waren er 12 posten, waarvan 9 bij een wateroversteek stonden. In totaal hebben er meer dan 40 vrijwilligers meegewerkt om van de eerste editie een succes te maken.

De oversteken waren leuk en uitdagend, van een tokkelbaan, vlot, bootje tot palletbrug. De andere drie posten waren ingezet om de teams te misleiden. Zo is het de heks van Hans en Grietje gelukt om op één team na de deelnemers te lokken met een snoepje, hierdoor misten de teams een letter en kregen ze straftijd. Ook de zwervers die onderweg stonden joegen de deelnemers de stuipen op het lijf.

De doelstelling van de organisatie, om zoveel mogelijk jongeren in beweging te krijgen en te laten genieten van een nachtelijk avontuur, is ruimschoots geslaagd. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door gemeente, sportbedrijf en wampex Smallingerland.