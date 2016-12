VV Drachten sluit jaar af met zege op Nicator

DRACHTEN - VV Drachten sloot het jaar af met overwinning op Nicator en staat nu op de vijfde plaats in de derde klasse van het zondagvoetbal.

De laatste wedstrijd van 2016 speelde Drachten tegen Nicator op het kunstgras. Drachten begon goed aan de wedstrijd en nam in de twaalfde minuut een verdiende 1-0 voorsprong. Een prima aanval werd door Kasper Dekens afgesloten met een uitstekende voorzet op Anton Vredevoort, die de bal alleen maar in het lege doel hoefde te tikken. Direct hierna had Drachten de wedstrijd op slot moeten gooien toen Anton Vredevoort vrijgespeeld werd. Hij lobde de bal over keeper Jorn Welles heen, maar ook over het doel.

Drachten bleef de betere ploeg, maar stond plotseling weer op 1-1 toen Thiago Moreira da Silva de bal uit een hoekschop met de hak binnen schoot. Keeper Guido Wilming stond aan de grond genageld. Drachten was van slag en Nicator nam het initiatief over zonder echt gevaarlijk te worden of het moest zijn door onzorgvuldigheid aan Drachtster kant.

In de tweede helft kwam Drachten in de zesenvijftigste minuut op 2-1 en weer was Kasper Dekens erbij betrokken. Hij veroverde de bal, slalomde drie man uit en gaf voor op Ties Vonk die de bal binnen schoot. Hierna gebeurde er weinig op het veld totdat in de achtentachtigste minuut Drachten een vrije trap mocht nemen na een overtreding tegen Anton Vredevoort. De vrije trap werd door Ties Vonk hoog ingebracht in de hoop dat iemand van Drachten zijn hoofd er tegen aan kon zetten. Dit lukte niet.

In de negentiste minuut kreeg Ties Vonk een geweldige kans. Hij werd via ene driehoekje vrijgespeeld en kwam vrij voor keeper Jorn Welles te staan. Hij wilde de bal langs de keeper schuiven, maar die wist zijn voet er nog tegen te krijgen. Hierdoor bleef het tot het eind spannend, maar Drachten hield de drie punten in huis en sluit het jaar zo positief af.

Zondag 29 januari 2017 staat de return tegen koploper Friesland op het programma, aanvang 14.30 ur op sportpark de Peppel in Drachten.