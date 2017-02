VIOD onderuit tegen Rottevalle

DRIEZUM – VIOD Driesum – Rottevalle was zaterdag een belangrijke voetbalwedstrijd voor beide ploegen. VIOD wil zicht op de middenmoot houden en Rottevalle vecht in eerste instantie tegen rechtstreekse degradatie.

VIOD miste een aantal spelers en paste haar spel hier enigszins op aan. VIOD besloot in eerste instantie iets in te zakken. Al vroeg in de wedstrijd ontstond een fout op het middenveld, waardoor Rottevalle snel op 0-1 kwam. Een aantal minuten later was het al 0-2 door een goede kopbal van de Rottevallespits uit een hoekschop. De zoveelste tegengoal uit een dood spelmoment dit seizoen. VIOD ging vervolgens aanvallender spelen, Rottevalle kon hier moeilijk mee omgaan. Dit resulteerde in 1-2 door Sjoerd Visser. VIOD kwam beter in haar spel en Rottevalle moest steeds meer naar achteren. Rottevalle bleef gevaarlijk met de counter en al snel werd het 1-3 door opnieuw balverlies op het middenveld.

De tweede helft was nog maar net begonnen toen Rottevalle 1-4 maakte. De goals vallen nogal makkelijk, de VIOD-defensie oogde verre van solide. De bal werd vaak verkeerd ingespeeld wat veel balverlies opleverde. Hierdoor kon Rottevalle steeds toeslaan in de tegenaanval. VIOD herpakte zich daarna weer goed. Dit zorgde voor een goede intikker van Mathijs van der Wal.

Al snel maakte Bauke Visser namens VIOD 3-4 en VIOD leek met nog een half uur spelen terug in de wedstrijd. Niets was minder waar, want opnieuw balverlies op het middenveld zorgde wederom voor een tegentreffer: 3-5. VIOD ging één op één spelen, dit zorgde ook voor de nodige druk op de defensie van Rottevalle. De kansen werden niet benut en in de slotfase maakte Rottevalle nog 6-3. De thuisploeg verloor door teveel individuele fouten en liet Rottevalle weer dichterbij komen op de ranglijst.

Zaterdag moet een iets completer VIOD zich in Driezum herpakken tegen VV Rijperkerk, aanvang 14.30.