Verlies Drachtster rugbyers

DRACHTEN - Rugbyclub Drachten speelde afgelopen weekend thuis tegen de koploper in de competitie, de Rams uit Apeldoorn. Drachten had de uitwedstrijd met dikke cijfers verloren.

Hoe anders zag het wedstrijdbeeld er deze keer uit, er werd gevochten voor elke meter en de Rams werden flink achteruit gezet. Vooral fly-half Marten Heres deed met een aantal goede kicks van zich spreken. Na vijftien minuten herpakten de Rams zich en dit resulteerde in de eerst try tegen.

Drachten deed er vervolgens een schepje bovenop en wist ook zijn eerste punten op het scorebord te zetten: 7-7. Er werd bloed geroken, want Justin Swart scoorde na een mooie aanval de tweede try voor Drachten. Het spel bleef op en neer golven en vooral Bart van Apeldoorn liet zijn kwaliteit zien met mooie try saving tackles. In de tweede helft liet het gebrek aan ervaring bij Drachten zich gelden. De Rams wisten nog twee try's te scoren, wat resulteerde in een eindstand van 18-28.

Trainer Yuri de Wit was na afloop vooral tevreden over de getoonde vechtlust van Drachten. Met nog vijf wedstrijden voor de boeg moet er vanaf nu gewonnen worden om degradatie te voorkomen.

Komende zondag wordt uit gespeeld tegen de nummer 6, RC Phoenix uit Delfzijl.