Verlies biljarters Drachten

DRACHTEN - Voor de FFBC-biljartcompetitie zijn de laatste wedstrijden van dit seizoen gespeeld. Omdat zowel in het libre als in het driebanden Burgum kampioen werd, waren de laatste wedstrijden van dit seizoen voor BC DC Drachten om des keizers baard.

De laatste librewedstrijd, thuis tegen Burgum, had een merkwaardig verloop. Want, in plaats van met twaalf kwam Burgum met dertien spelers naar Drachten. Voor die speler werd op het laatste moment nog een plaatsje ingeruimd en tegenstanders gevonden. Bij het opmaken van de eindstand bleek dat Drachten de kampioen met 25-23 had geklopt. Echter, doordat die dertiende man zijn twee partijen had gewonnen, en de resultaten ook in de uitslag werden opgenomen, werd de eindstand 25-27 en ging de winst toch naar de Burgumers.

De beide driebandenteams speelden hun laatste wedstrijden tegen Dokkum. In Dokkum werd het een remise voor het A-team tegen Dokkum-B: 16-16. In Drachten won het B-team nipt met 17-15 van Dokkum-A.