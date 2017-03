Veneboerloop in Drachten: 11 maart

DRACHTEN - Zaterdag 11 maart wordt de dertiende editie van de Veneboerloop in Drachten georganiseerd. Tevens is de wegwedstrijd van tien kilometer het Kampioenschap van het Noorden voor zowel de dames als de heren. De organisatie is in handen van AV Impala uit Drachten.

De Veneboerloop is de eerste wedstrijd in het kader van de 3daagse van Drachten. De volgende twee wedstrijden zijn de 8 van Drachten op 11 juni en de Evink Run op 1 oktober.

Naast de tien kilometer kan ook worden deelgenomen aan de 1.5 kilometer en de 5 kilometer. Met de tien kilometer is er een zeer gevarieerd programma samengesteld.

Riekele Kobes, de huidige Friese en noordelijke kampioen op de tien kilometer, is één van de grote kanshebbers voor het kampioenschap. Wel krijgt hij grote concurrentie van Edwin Slijkhuis uit Groningen. De noordelijke top bij de dames zit behoorlijk in de lampenmand. Het is dan ook nog niet bekend welke deelnemers er aan de start zullen komen. Wel verschijnt Stefanie Bouma aan de start, zij herstelt van een knieoperatie. Ook Ydwine van der Veen is weer op weg terug van een lange ziekteperiode. Zij zal starten op de tien kilometer.

Voor veel deelnemers is de Veneboerloop de eerste grote wedstrijd in het Noorden na de winter. De starttijden zijn: 10.30 uur 1.5 kilometer jeugdloop tot en met 14 jaar, 10.50 uur 5 kilometerwedstrijd en recreatieloop en 11.00 uur tien kilometerwedstrijd en recreatieloop.

Start en finish zin op atletiekbaan aan de Sportlaan 11 in Drachten. De na-inschrijving is tot een half uur voor de start van de wedstrijd.

Meer informatie is te vinden op www.veneboerloop.nl