Veiling ONT op 13 januari

OPEINDE - De veiling van voetbalclub ONT heeft negentig prachtige kavels die variëren van een fraaie Peugeot 107, gesigneerde shirts van Ajax, Heerenveen en Cambuur tot een aantal uren straten of schilderwerk.

De veiling is in de ONT-kantine en begint om 19.30 uur. De opbrengst van de veiling is bedoeld voor de blijvend groeiende jeugdafdeling van ONT, maar ook om het project 'duurzaamheid v.v. ONT' (LED verlichting en zonnepanelen) te steunen. ONT neemt op dat gebied haar verantwoordelijkheid en zet zich in voor een schoner milieu. En dat komt de jeugd natuurlijk ook weer ten goede.

Piter Wilkens zorgt voor de muzikale omlijsting van de avond. Een overzicht van de kavels is te vinden op www.vvont.nl. Iedereen is welkom!