Veel animo voor afsluitend biljarttoernooi

DRACHTEN - Naar de laatste activiteit van het jaar van de biljartclub BCDC Drachten wordt al maanden van te voren uitgekeken. De hoofdmoot is het jaarlijkse annoncee-toernooi, gevolgd door de prijsuitreiking van de competitie en de trekking van de verloting.

Voor het annoncee-toernooi meldden zich 42 leden aan. Tijdens dit toernooi moeten de deelnemers aangeven in welke spelsoort ze een carambole willen maken. Naarmate de moeilijkheidsgraad toeneemt, wordt ook de waardering groter. Zo levert een libre carambole 1 punt, bandstoten 2 en driebanden 3 punten op. Het meest bedreven was deze dag Dick van der Molen, gevolgd door Albert Hoekstra, Eppie Betten, Rindert Posthumus en Peter Hoekstra.



Wedstrijdleider Okke Booij kon na de prijsuitreiking meteen doorgaan met de overhandiging van de (vlees)prijzen en bekers aan de kampioenen van de competitie (zie foto).

De afsluitende trekking van de verloting werd bijgewoond door meer dan zestig leden.

Het overgrote deel kwam niet voor niets, want de commissie verloting had een vracht aan (consumptieve) prijzen binnengesleept. Onder het genot van een hapje en een drankje werd de (lange) dag en het jaar hiermee feestelijk afgesloten.

Fotobijschrift: voor: Sipke Zuidema (bandstoten B), staand v.l.n.r.: Aad van Woerkom (libre B), Sietze van der Molen (bandstoten A en libre A), Jitze Wijbenga (driebanden A), Dick van der Molen (libre D) en Joke van der Meulen (driebanden B). Op de foto ontbreekt Marten Dam (libre C). (Foto: Jan Graver)