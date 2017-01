Van der Ploeg hoofdtrainer Drachtster Boys

DRACHTEN - Met ingang van 1 juli 2017 is Hans van der Ploeg de nieuwe hoofdtrainer van

VV Drachtster Boys. De 46-jarige Groninger is de achterliggende seizoenen werkzaam geweest bij verenigingen Oranje Nassau Groningen (2013-2015), CVVB (2012-2013) en Viboa (2008-2012), destijds allemaal uitkomend in de eerste klasse.