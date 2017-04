Valse start veldcompetitie voor TFS

DRACHTSTERCOMPAGNIE – Na een mooi zaalkorfbalseizoen met een kampioenschap en promotie, staan er op het veld hele andere belangen op het spel. TFS zal alle zeilen moeten bijzetten om zich veilig te spelen in de derde klasse. Zaterdag stond VZK op het programma, een tegenstander waarvan punten gepakt kunnen worden.

Tijdens het veldprogramma van het najaar werd al duidelijk dat TFS het altijd in de eerste helft laat liggen. Niet scherp starten betekend vaak al een achterstand die onoverbrugbaar is. In de tweede helft doet TFS niks onder voor de tegenstander, vaak wordt de tweede helft qua doelpunten vaak nog gewonnen. Ook op deze zonnige zondagmiddag was dit het geval.

TFS startte niet scherp en zonder beleving. Na een 1-0 voorsprong werd het al snel een gat van zes doelpunten in het voordeel van de gasten. Na rust tapte TFS uit een ander vaatje en heeft, zoals men op het veld al gewent was, de tweede helft meer doelpunten gemaakt dan de tegenstander. Helaas was dit al te laat doordat het gat van de eerste helft al te groot was geworden. Uiteindelijk werd er afgefloten bij een 9-14 eindstand.