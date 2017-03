Turnmedailles RSO, DGC en SFK

NIEUWEHORNE - Zaterdag was de eerste plaatsingswedstrijd turnen voor meisjes niveau D2 tot en met D5. Deze wedstrijd voor het Rayon Zuid-Oost werd gehouden in Nieuwehorne. Er moest geturnd worden op de plankoline valmat, brug ongelijk, vloer en evenwichtsbalk.

De 8-jarige Anouk Delfstra van gymnastiekvereniging RSO uit Oudega turnde een uitstekende en stabiele wedstrijd. Ze turnde alle elementen heel strak. Het resultaat was allround een gouden plak. Lieke de Jong werd tweede op de balk en Anoek Terpstra werd derde op sprong. Voor Romy de vries was het de eerste keer dat ze aan deze turnwedstrijd mee deed. Romy heeft zich goed staande weten te houden.

Esra Haagsma van DGC uit Drachten turnde in de eerste ronde in instap D4 en zij liet zien dat ze de oefeningen beheerste. Na een stabiele wedstrijd zonder grote fouten kreeg ze de bronzen medaille omgehangen. Marije Frieswijk (instap D3) werd ondanks een klein foutje op de balk toch tweede. In de derde ronde mocht Tamar Laskewitz haar oefeningen laten zien op het niveau pre-instap 1 D5. Ze behaalde een bronzen medaille voor de vierde plaats.

Na de tweede plaatsingswedstrijd op 15 april is bekend welke turnsters een plekje op het Fries kampioenschap hebben.

In het grote deelnemersveld van 21 turnsters wist Wencke Sijbranda van SFK uit Drachtstercompagnie (pré-instap niveau 4) na vier strakke oefeningen een zilveren medaille te veroveren (56.650 punten). Merlin Lubbes werd op een haar na derde (56.600 punten) in deze categorie. Else Mare Haisma kwam uit in de categorie pré-instap 1 D4. Zij haalde een zilveren medaille met 54.850 punten. Tot slot kwamen er nog vier turnsters in actie in niveau pré-instap 2 D5. Noëlle Quist wist met vier strakke oefeningen een bronzen medaille (55.900 punten) te veroveren in deze grote categorie van 25 turnsters.