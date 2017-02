Turnbrons SFK

LEEUWARDEN - Alina Albada uit Ureterp, uitkomend voor SFK uit Drachtstercompagnie, heeft zaterdag een bronzen turnmedaille weten te bemachtigen op haar eerste plaatsingswedstrijd van dit seizoen. De wedstrijd werd in Leeuwarden gehouden.

Alina begon de ochtend als eerste op de balk. Ze turnde een zeer strakke en stabiele oefening en ging met een goed gevoel verder met de volgende drie toestellen. Ook hier draaide ze erg mooie en nette oefeningen. Uiteindelijk werd ze tweede op de balk, derde op brug en vloer en zevende op sprong. Dit heeft geresulteerd in een bronzen medaille over de vier toestellen. Een super resutaat in een veld van zeventien deelnemers!!