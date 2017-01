Thijs Roukens Nederlands kampioen

ZWOLLE - Op de banen van Sqush Zwolle werd afgelopen weekend oor de beste 55 junioren van ons land gestreden om de titels Nederlands kampioen tot 11 jaar, 15 jaar en tot 19 jaar. Thijs Roukens, Dave Kuiper en Yago Koers mochten de eer hoog houden voor squash in het Noorden. Thijs Roukens van Centre Squash Drachten werd Nederlands kampioen.

Thijs Roukens (18 jaar) deed vier jaar gelden voor het eerst mee aan het Nederlands kampioenschap jeugd dat plaatsvond in Drachten. Toen, in 2013, verloor hij nog van Frank Goossens in de eerste ronde van het toernooi. Nu, vier jaar later, troffen ze elkaar in de finale tot 19 jaar.

Thijs versloeg op zijn weg naar de finale Kevin Walst en Dennis Krukkert zonder een game te hoeven af te staan. Frank had het iets lastiger daar waar hij in de halve finale het 15- jarige talent Tom Schreurs tegen het lijf liep. Toch wist Goossens ook zonder een game te morsen de finale te bereiken.

De eerste game tussen beide squashers ging tot 6-6 gelijk op waarbij beide uiterst verzorgt squash lieten zien. Daarna schroefde Roukens het tempo wat omhoog waardoor Goossens moeite had om de juiste ballen te blijven spelen en ging de eerste game met 11-6 naar Roukens. Na wat snelle tips van zijn coach Sipke Wiersma tussen de games door begon Roukens met steeds meer vertrouwen en ontspanning te spelen en liet hij Goossens geen seconde meer in zijn spel komen. De tweede game werd met 11-1 gewonnen. De derde game wist Roukens zijn spel door te trekken en wist hiermee de fel begeerde titel van Nederlands kampioen op zijn naam te schrijven door ook de laatste game met 11-1 te winnen.