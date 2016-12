Thijs Roukens Fries kampioen Squash

SNEEK - Zondag werd er op de banen van squashcentrum de Stolp in Sneek gestreden om de titel van Fries kampioen squash. Het hoogste niveau was goed vertegenwoordigd met o.a. de nummer 14 van Nederland Niels Hoevenaars, Nederlands kampioen onder de 17 jaar Tom Schreurs en het grootste squashtalent van Nederland afkomstig uit Opeinde, Thijs Roukens.

.

In de poulefase nam Roukens het op tegen Drachtster teamgenoot Eelco Reitsma en Stefan Welters die beide met 3-0 werden verslagen. In de andere poule was het Niels Hoevenaars die overtuigend wist te winnen van zijn concurrenten Tom Schreurs en Siebren Hempenius met 3-1 en 3-0. In de kruisfinales troffen de jonge talenten Roukens en Schreurs elkaar en speelde Hoevenaars tegen Welters. Zowel Roukens wist zijn halve finale overtuigend te winnen daar waar Hoevenaars een game extra nodig had om met 3-1 te winnen van de fitte Stefan Welters.

De finale beloofde een heus spektakel met junior Thijs Roukens als underdog en Niels Hoevenaars als de gelouterde routinier. De eerste game ging gelijk op maar werd nipt gewonnen door Hoevenaars met 11-9. Ook de tweede game liep tot 10-10 gelijk op en ging ook naar Hoevenaars.

Nu moest er wat gebeuren in kamp Roukens om er voor te zorgen dat Hoevenaars er niet met een afgetekende 3-0 winst van door ging. Na een aantal rake tips van zijn coach wist Thijs die een stuk fitter was dan zijn tegenstander het tij te keren en de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Door de rally’s langer te maken en daardoor minder fouten te maken speelde hij zijn tegenstander langzaam stuk en wist hij uiteindelijk de daarop volgende games met 11-9, 11-4 te winnen. De laatste game kon Hoevenaars het niet meer bolwerken tegen zijn jongere fittere tegenstander die met 11-1 werd gewonnen door de nieuwe Fries kampioen van 2016 Thijs Roukens.

Bij de dames was het Joanneke van Kalsbeek uit Drachten die in de finale vriend en vijand wist te verbazen door met 3-1 van haar tegenstander en hoger gerankte Brenda Sariowan te winnen.

De heren B-categorie werd gewonnen door een teamgenoot van Thijs Roukens, de uit Heerenveen afkomstige Jeffrey van der Eems. In de finale won hij overtuigend van de getalenteerde Lars Rustenburg.