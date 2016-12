TFS neemt punt mee bij koploper

SOEST – Na een lange autorit stond er voor TFS uit Drachtstercompagnie de nummer twee uit de korfbalpoule, een belangrijke wedstrijd op het programma. TFS moest het opnemen tegen De Eemvogels uit Soest, de nummer één tot dusver.

Om alles in eigen hand te houden zouden er twee punten gepakt moeten worden. De Eemvogels hadden de andere wedstrijden redelijk makkelijk weten te winnen. Er moest dus vanaf het eerste fluitsignaal scherp worden begonnen. Het begin was toch niet zoals de groenhemden het graag zouden zien. Al snel stond er een 2-0 achterstand op het scorebord. Vanaf hier had TFS het hoofd er goed bij en wist met een mooie afstander van Riemer de Vries en driemaal Monique Postma weer gelijk te komen tot 4-4. Vanaf hier bleef TFS aan de goede kant van de score. In de laatste aanval voor rust wist Jilles de Vries de stand op 6-8 te zetten.

Na rust wist TFS meteen weer de juiste mensen in de punt te vinden. Via Marrit Nijmeijer en Monique Postma werd de voorsprong uitgebreid naar vier doelpunten: 6-10. Ook de heren van De Eemvogels kwamen beter in het spel en wisten de stand weer gelijk te zetten naar 10-10. Na een spannende slotfase met 12-13 op het scorebord, wist de thuisploeg een stafworp te verzilveren wat de stand in de laatste minuut voor tijd weer gelijk bracht tot 13-13. Met een vakwissel werd er een vrije bal toegekend die Monique Postma wist af te ronden: 13-14. Na een hele lange laatste minuut kreeg de thuisclub nog één keer de bal uit en wist hier met een verre afstander de stand weer gelijk te trekken.

Nu eerst twee weekenden rust. In het nieuwe jaar zal TFS op zaterdag 7 januari DOC uit Bussum ontvangen.