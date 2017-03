Succesvol acroweekend Adonis Drachten in Zwolle

ZWOLLE - Zaterdag vond de eerste plaatsingswedstrijd acrogymnastiek plaats voor de B- lijn, A-jeugd en A-pupillen plaats in Zwolle.

In de ochtend was het de beurt aan de B-lijnteams van Adonis Drachten. Het damespaar Esmee Scholten en Esmée de Graaf vormt pas enkele weken een duo en in deze eerste wedstrijd draaiden zij alleen een balansoefening. De dames gaan nu keihard aan het werk om op de volgende wedstrijd beide oefeningen te laten zien. B-trio Zefanja Nieman, Nanda Huisman en Remke Huisman lieten twee prachtige oefeningen zien, waarvoor zij in totaal 49.680 punten kregen. Met dit puntentotaal lieten zij de concurrentie ver achter zich en kregen ze verdiend het goud omgehangen.

Tijdens de middagwedstrijd greep het A-jeugd duo Josette Boomsma en Linda Winkelman net naast de medailles en werden ze met 49.450 vierde. Clubgenootjes Gioia Bosma, Aimee Tent en Jelien Timmermans haalden bij de A-pupillentrio's ook een keurige vierde plaats met een puntentotaal van 23.85. In dezelfde categorie had trio Ilse Hoeksma, Jannie Bos en Gabriella Dijkstra pech, zij werden met 20,150 punten elfde. Wel een medaille was er voor A-pupillen duo Ilse Meeuwis en Charissa Delfsma, zij lieten een prachtige oefening zien en werden met 24.00 punten derde.

Zondagochtend begon succesvol voor Adonis Drachten, A-junioren-1 trio Emese van Duinen, Larissa Boonstra en Sharon Fokkens mocht na drie oefeningen en een puntentotaal van 70.290 de bronzen medaille ophalen.

Tijdens de middagwedstrijd ging de medailleregen voor Adonis nog even verder; Ilja Goedemoed en Yanouk Visser behaalden bij de A-junior 1 damesparen een zilveren medaille met 72.460 punten. Goud was er voor dames paar A-junior 2 Melissa Dijkstra en Demi Vogel, zij behaalden een puntentotaal van 74.130. A-seniorentrio Nienke Woudstra, Josan Huisman en Reinie Boven behaalde de mooie score van 72.800 punten en eindigde daarmee op de vierde plaats.