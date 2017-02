Squashers blijven aan kop

DRACHTEN - Centre Squash Drachten won vrijdag voor de dertiende keer dit seizoen. Met nog drie wedstrijden te spelen staat Drachten nog steeds aan kop.

Ditmaal werd het team van Squash Hoorn naar huis gestuurd: 15-0. Thijs Roukens versloeg de nummer 30 van Nederland Rogier Monsma in drie straight games. Ook Derk Kuiper, Joost Biezeno en Frank Staal stonden geen enkele game af aan hun tegenstander. Concurrent Victoria Rotterdam versloeg in de race naar de titel Match Amsterdam met 13-7, waardoor het verschil tussen Drachten en Rotterdam nu vier punten is in het voordeel van Drachten. Beide teams treffen elkaar over twee weken op Rotterdamse bodem.

Teammanagers Wiersma en Bardis bereiden het team voor op een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen door een extra selectietraining in te lassen met gasttrainers. De Nieuw Zeelandse nummer 16 van de wereld Paul Coll en de nummer 1 van België, Nele Gillis, zullen de spelers een extra boost geven naar aanloop van deze wedstrijd.