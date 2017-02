Squash Drachten op koers voor titel

DRACHTEN - Het eerste herenteam van Centre Squash Drachten stevent af op een heuse seizoensapotheose. Alles zal aankomen op de laatste speelronde in de eerste divisie.

Zowel Drachten, Rotterdam als Utrecht maken nog kans op de titel en promotie naar de machtige eredivisie. Vrijdagavond 10 maart zal uitwijzen wie van deze teams de titel in ontvangst mag gaan nemen. Victoria Rotterdam speelt thuis tegen de nummer 5 Squash Hoorn, Drachten reist af naar Utrecht waar de nummers 2 en 3 het tegen elkaar op zullen nemen.

Afgelopen vrijdag deed Centre Squash Drachten wat er van ze verwacht werd door tegen middenmoter Ede de beoogde vijftien punten binnen te halen. Glenn Keenan, Thijs Roukens, Derk Kuiper en Frank Staal wonnen allen hun wedstrijden zeer overtuigend. Ook Victoria won met 15-1 van Apeldoorn. Utrecht won met 14-5 van Amsterdam. Hierdoor is de stand in de eerste divisie voorafgaand aan laatste speelronde: 1. Victoria Rotterdam (103 punten), 2. Centre Squash Drachten (100 punten), 3. Sportcentrum Utrecht (97 punten). Alles is nog mogelijk.