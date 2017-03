Squash Drachten naar eredivisie

UTRECHT - Vrijdag moest de laatste speelronde van de Eerste Divisie uitmaken of het eerste team van Centre Squash Drachten volgend jaar uit mag komen op het hoogste podium van Nederland, de Eredivisie. De Drachters wonnen de wedstrijd en promoveren.

Drachten trad aan in de sterkste formatie met Glenn Keenan, jeugdinternational Thijs Roukens, Derk Kuiper en Frank Staal. Utrecht had de beschikking over de nummer 11 en 15 van Nederlandse ranglijst en de Fin Miko Mattilla.

Staal mocht het bal openen en wist de eerste game naar zich toe te trekken, maar moest de tweede game afstaan aan een verrassend sterke John Hageman. Staal wist zich toch weer te herpakken en won de games daarop overtuigend. Thijs Roukens mocht het opnemen tegen de nummer van 15 van Nederland, Niels Hoevenaars, Roukens was heer en meester en liet Hoevenaars geen seconde in de wedstrijd komen: 0-3.

Glenn Keenan nam het op tegen Kim van der Bosch en verloor. Derk Kuiper moest minimaal één game winnen om zijn team te laten promoveren naar de Eredivisie. De eerste game ging naar de Fin Miko Mattila, ook de tweede game ging overtuigend naar de Fin. Kuiper wist zich op het laatste moment te herpakken en won de derde game zeer overtuigend met 11-2, waardoor het feest in Drachten compleet was. Ook de vierde game werd nog gewonnen door Kuiper, maar de laatste game ging naar Mattila.