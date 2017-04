Sportief wandelen bij Impala

DRACHTEN - Met het mooie weer komen ook weer de kriebels om naar buiten te gaan. Na de winter is de conditie bij sommige mensen echter wat minder. Bij Impala kan iedereen de wandelconditie weer op peil brengen.

De afdeling Sportief Wandelen heeft vier wandelgroepen op verschillende niveaus. Belangstellenden mogen gratis vier keer meelopen om te kijken of ze het leuk vinden. Tijdens de trainingen worden er ook spieroefeningen gedaan en er wordt in wisselende tempo’s gelopen. Vertrek is altijd vanaf de atletiekbaan van Impala aan de Sportlaan in Drachten, maar er wordt altijd geprobeerd om elke keer een andere route te lopen.

Naast het wandelen is het ook mogelijk om mee te doen aan Nordic Walking. Deze groep vertrekt altijd vanuit Beesterzwaag. Er worden dit jaar in Drachten en omgeving weer diverse wandeltochten georganiseerd. Zo is de 'Acht van Drachten' niet alleen voor hardlopers, want Impala zet elk jaar op die dag ook vier wandelingen uit. Dit zijn wandelingen van 8, 16, 24 en 32 kilometer. Dit jaar is dat op 11 juni.

Samen met Impala kan er getraind worden om de conditie voor de langere afstanden op peil te krijgen. Er wordt gewandeld op maandagochtend, woensdagochtend, dinsdagmiddag en woensdagavond. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Impala www.avimpala.nl of contact opnemen met Grietje Westra, tel. 0512-545121 of Door Platje, tel. 0512-777223.