Sportbedrijf Drachten genomineerd voor Innovatieprijs

DRACHTEN - De genomineerden van de Innovatieprijs Sportaccommodaties zijn bekend. Uit twaalf inzendingen maakte de adviescommissie een eerste selectie en koos de jury drie innovaties waaronder 'iSpace Sports' van Sportbedrijf Drachten. De jury maakt op 9 maart tijdens de Dag van de Sportaccommodaties in Houten bekend wie de Innovatieprijs daadwerkelijk in ontvangst mag nemen.

De Innovatieprijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. De prijs is een gezamenlijk initiatief van BSNC, VSG en NOC*NSF en is bedoeld om nieuwe concepten in de sportsector stimuleren. Ook willen de drie organisaties de focus versterken op innovatie bij het bedrijfsleven, opdrachtgevers én gebruikers. De winnaar ontvangt een promotiepakket. Het beoordelen van de inzendingen gebeurde aan de hand van de criteria zoals originaliteit en creativiteit, de aanleiding voor de innovatie, praktische meerwaarde, promotie vakgebied en effectiviteit. En in hoeverre er sprake is van een concreet, gerealiseerd en duidelijk product, project of dienst.



iSpace Sports

Sportbedrijf Drachten is genomineerd met de innovatie 'iSpace Sports': een bewegingsruimte die aansluit bij het bewegen van nu in de toekomst’. ISpace biedt voor iedereen plezier en uitdaging. De huidige generatie is met gaming, Snapchat en Instagram eraan gewend dat alles gevisualiseerd is. Daarom transformeert het Sportbedrijf de ouderwetse donkere gymzaal naar een spectaculaire en moderne iSpace Sports. Een interactieve, intelligente en innovatieve bewegingsruimte. De Pulastic sportvloer creëert sfeer en beleving met oplichtende led-lijnen. Het projecteren van nieuwe vormen van sport en spel en het gebruik van digitale software en toestellen leidt tot nieuwe vormen van bewegen. Door de hulpmiddelen ontstaat een droomwereld. De gebruiker wordt uitgedaagd om te bewegen en zijn grenzen te verleggen. De diversiteit in de vormgeving zorgt ervoor dat bewegen nooit saai wordt.