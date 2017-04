Sponsorcontract Rabobank en 8 van Drachten

DRACHTEN - Op dinsdag 28 maart vond, op de atletiekbaan van Impala Drachten, de ondertekening plaats van een driejarig sponsorcontract tussen Rabobank Drachten Friesland Oost en de Organisatie van de 8 van Drachten.

De sponsoring van de Rabobank dient ter ondersteuning van het jaarlijkse (hard)loopevent van Beetsterzwaag naar Drachten. Chris Jaasma, van de organisatie van de 8 van Drachten, is zeer verheugd dat de Rabobank bereid is om het contract te verlengen voor de duur van drie jaar. “Rabobank Drachten Friesland Oost is al sinds de start in 2005 verbonden aan de hardloopwedstrijd. In 2006, toen de bank hoofdsponsor werd, is het event omgedoopt naar de Rabo 8 van Drachten. Het organiseren van een dergelijk event vergt een hoop tijd, energie en natuurlijk geld. Wij zijn erg blij met de financiële steun van de Rabobank.”

Namens Rabobank Drachten Friesland Oost geeft Elly Bernard aan dat de sponsoring van een dergelijk groot event prima aansluit bij het vernieuwde sponsorbeleid van de Rabobank. “De Rabobank ondersteunt de lokale sport op vele manieren. De Rabo 8 van Drachten brengt een hoop mensen op de been. Er is een groot deelnemersveld bij de wedstrijd maar ook de bedrijvenloop en de recreantenloop is ieder jaar goed bezet. Daarnaast wordt voor de kinderen een aparte wedstrijd uitgezet en kan er worden gewandeld. Kortom, bewegen voor iedereen! Laagdrempelig en voor bijna iedereen toegankelijk. De Rabobank draagt lokale sportieve activiteiten een warm hart toe en zeker als deze activiteiten bijdragen aan de gezondheid en verbondenheid van een grote groep mensen. Zelf doet Rabobank Drachten Friesland Oost met drie teams mee aan de bedrijvenloop.”

De Rabo 8 van Drachten vindt dit jaar plaats op zondag 11 juni. Meer informatie kunt u vinden op www.8vandrachten.nl. Hier kunt u tot en met zondag 21 mei ook inschrijven. Dit jaar is de Hersenstichting verbonden aan het hardloopevent. Bij aanschaf van een hardloopshirt komt uw deelname ten goede aan deze stichting.