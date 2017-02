Spanning bij Drachtster driebanders

DRACHTEN - Met nog twee wedstrijden voor de boeg is in de FFBC-competitie driebanden de spanning te snijden. De titelstrijd gaat tussen Burgum A en Drachten B, die elkaar op 16 maart in Burgum ontmoeten.

De laatste had twee punten achterstand. Maar doordat Burgum A in Dokkum met 23-9 zijn Waterloo vond en Drachten B nipt van Drachten A won, voeren beide teams nu met een gelijk aantal punten de ranglijst aan.

Drachten B kreeg het niet cadeau. Het team leek het onderspit te moeten delven. Echter, met uiterste krachtsinspanningen konden Peter Hoekstra en Romke Overzet in de laatste partijen de overwinning veilig stellen: 14-18. Het was billen knijpen met een happy end. Het team bestaat verder uit Sijtze van der Molen en Eppie Betten. Het was in Drachten een strijd op een goed niveau. Het B-team speelde met een moyenne van 0.354 en het A-team kwam tot 0.405.

Een 20-beurten bandstoot toernooi van BC DC Drachten, met 24 deelnemers, werd gewonnen door Rindert Posthumus. Hij verbeterde zijn moyenne met 15.1 procent. Met verbeteringen van 14.81, 13.85 en 12.11 procent bezetten Luit van de Velde, Joop Wolters en Dick van der Molen de plaatsen 2 tot en met 4.

De FFBC-librewedstrijd tegen Stins Franeker werd in Drachten een ruime overwinning voor de thuisclub: 30-18. Wedstrijdleider Sijtze van der Molen stak in een bloedvorm. Hij won zijn beide partijen overtuigend met moyennes van 2.348 3n 3.211 procent. Met 25 caramboles maakte hij tevens de hoogste serie. Sipke Lindeboom, Sipke Zuidema en Sjouke Kramer wisten twee partijen te winnen. Anne Hoekstra van De Stins won één partij met een moyenne van 6.75!