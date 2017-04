Softbaldames Diamonds krijgen versterking

DRACHTEN - Het softbalteam van Drachten Diamonds heeft vlak voor de start van seizoen 2017 moeten beslissen om samen te werken met een aantal dames van Northern Stars uit Leeuwarden. Zij speelden niet met een team in de competitie, maar een aantal speelsters is bereid gevonden om mee te spelen met het team van Drachten.

Het softbalteam van Drachten moest Carolien ter Braake laten gaan dit seizoen naar UVV (Utrecht). Pitcher Nanda Faber en pitcher Leoni ten Brink zijn dit seizoen niet beschikbaar. Eerste pitcher Brigitta de Champs is tijdens een oefenwedstrijd twee weken geleden zwaar geblesseerd geraakt (ze gooide haar eigen arm uit kom tijdens actie). Ondanks de komst van drie jeugdige talenten uit de junioren moest er toch een aanvulling zijn van buitenaf en deze werd gevonden.

De eerste competitiewedstrijd was thuis op de softbalvelden aan de Sportlaan tegen het derde team van Caribe uit Groningen en werd afgesloten met een krappe winst. Met 25-24 werden de douches weer opgezocht. Een goede start voor een zwaar seizoen met een krappe selectie, zeker voor het pitchen.

De eerste inning werd afgesloten met een voorsprong van 8-1 door honkslagen van catcher Lilianne Land, Laura Heins, Anouk Boer en Manon Scheffer (twee honkslag). In de tweede inning werd er door beide teams niet gescoord. In de derde inning kwam Caribe op voorsprong van 18-8 maar in de gelijkmakende slagbeurt wisten de softbaldames van Drachten/Leeuwarden weer langszij te komen met honkslagen van Manon Scheffer, Hester Smit, Aline Obbink en weer Laura Heins. Ook vanwege zwakke pitching van beide teams was er weinig actie in het veld.

In de laatste inning werd er flink doorgeknokt om de wedstrijd winnend af te sluiten en weer waren het Aline Obbink, Laura Heins, Anouk Boer en Hester Smit die de honkslagen neerlegden en de punten over de thuisplaat brachten. Ook agressief honklopen op doorgeschoten ballen bij de catcher van Groningen leverde veel extra punten op.

Komende week spelen de dames op zondag 16 april in Enschede tegen het team van Tex Town Tigers.