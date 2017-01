Rabobank sponsort Indoor Drachten

DRACHTEN - Rabobank Drachten Friesland Oost ondersteunt in 2017 het internationaal concours Indoor Drachten. Naast de financiële ondersteuning van het concours, toont de Rabobank hiermee ook haar maatschappelijke betrokkenheid.

Gedurende het evenement worden klanten van de Rabobank uitgenodigd om, in het gezelschap van medewerkers van de Rabobank, te genieten van een internationale springwedstrijd.

Gerard Tooten, manager Agrarisch, Rabobank Drachten Friesland Oost: “Al jarenlang is Rabobank Drachten Friesland Oost trotse sponsor van diverse hippische evenementen in de regio. Nu er een dergelijk groot internationaal concours in onze achtertuin wordt georganiseerd, willen wij daar graag een bijdrage aan leveren. Wij vinden het ontzettend fijn dat wij onze klanten de gelegenheid kunnen bieden getuige te zijn van dit grote concours. Ook waarderen wij het dat Indoor Drachten Friese ruiters de mogelijkheid biedt om hieraan deel te nemen. Het valt voor ruiters niet altijd mee een startbewijs te verkrijgen. Wij zijn blij te zien dat er tijdens dit concours veel Friezen op de startlijst staan van de éénsterrenwedstrijden”.

Indoor Drachten ging donderdag 12 januari, van start met het eerste internationale springweekend met parcoursen van 1.20 meter tot 1.45 meter. In het tweede weekend, van 19 tot en met 22 januari, mag men spreken van de topsport, waarbij de springruiters over nog hogere parcoursen strijden om een prijzenpot met ruim €175.000 euro.

Bekijk het volledige programma op www.indoordrachten.nl