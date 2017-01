Quick'21 verslaat Sparta

BURGUM - De korfballers van Quick'21 uit Oudega speelden zaterdag de thuiswedstrijd tegen Sparta uit Zevenhuizen en wisten deze wedstrijd te winnen.

De vorige ontmoeting werd met minimaal verschil gewonnen (10-11). Dit was tevens één van de slechtste wedstrijden van Quick dit seizoen. Daarom had Quick nog het één en ander recht te zetten. Na de voorstelronde met het team van de week, Quick D2, kon de wedstrijd beginnen.

Sparta kwam het best uit de startblokken. Via een aantal zuivere afstandsschoten kwam Sparta al vrij snel op een 1-5 voorsprong. Quick had even tijd nodig om de scherpte te vinden. Maar na een 3-6 tussenstand wist Quick het veldoverwicht beter tot uiting te brengen in de score. Onder andere door een aantal afstandsschoten van Romke Kooistra en Hendrik de Jong werd de achterstand omgebogen tot een 8-6 voorsprong. Vlak voor rust zorgde Grietsje Blauw met een uitstartbal achter de korf voor de 9-7 ruststand.

Gaandeweg de tweede helft liep Quick uit naar een comfortabele voorsprong van vier doelpunten. Verdedigend werd er door de Quickers ook weinig weggegeven. Sparta begon slordiger te spelen. Hier maakte Jelte de Vries dankbaar gebruik van door met een aantal fraaie steals de nodige ballen te onderscheppen.

In de slotfase zorgde Gerdien van der Veen met het laatste doelpunt van de wedstrijd voor de ruime 18-12 overwinning. Alle Quick-spelers kwamen deze wedstrijd weer tot scoren, wat toch de kracht is van Quick dit seizoen.

Quick bezet door deze overwinning de tweede plaats achter koploper De Granaet. Over twee weken vindt de onderlinge ontmoeting tussen deze twee ploegen plaats in De Westermar in Burgum.