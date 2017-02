Puntendeling Futsal Dragten

GRONINGEN - Futsal Dragten speelde in het ACLO Sportcentrum in Groningen gelijk tegen Drs. Vijfje.

Na de 0-1 van Sander Germeraad had men mogelijkheden om de score uit te breiden. In de zevende minuut kwam Drs. Vijfje op gelijke hoogte. Het spel ging vervolgens heen en weer en beide teams maakten er een leuke wedstrijd van. Pas in de drieëntwintigste minuut kwam Dragten weer op voorsprong. Tim Hof kreeg de bal knap voor het doel, waar Rachid Akdim klaar stond en voor 1-2 tekende. Voor rust maakt Drs. Vijfje gelijk: 2-2.

De tweede helft was amper een minuut oud, toen Dragten weer op voorsprong kwam. Marco Braaksma ontfutselde de bal van zijn directe tegenstander, waarna hij Mark Kooistra in de gelegenheid stelde om uit te halen: 2-3. Nadat Vijfje 3-3 maakte scoorde Tim Hof met een knap schot 3-4. In de zesenveertigste minuut maakte Vijfje weer gelijk. Daarna kwam men zelfs op voorsprong, een van richting veranderd schot van Tim Hof zorgde er echter toch voor dat een 5-5 eindstand op het scorebord kwam.