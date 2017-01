Puntendeling Drachtster Boys en VV Balk

DRACHTEN - Het was voor de voetbalteams van Drachtster Boys en VV Balk zaterdag kennelijk voor beide teams weer wennen in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop. Goede combinaties waren er mondjesmaat in dit duel, dat in 1-1 eindigde.

Nee, voor de weinige voetbal liefhebbers rondom het kunstgrasveld was er weinig te genieten. Het was onzorgvuldigheid troef en doordat de balvaardige middenvelders van de thuisclub veelvuldig balverlies leden kon Balk het evenwicht bewaren. Stormram Edwin Bakels zorgde nog wel voor enig gevaar. Pas na ruim een half uur kwam er leven in de brouwerij. De thuisclub kreeg goede onbenutte kansen. Er werd echter gescoord uit een corner. Balk kon de bal niet goed uitverdedigen en deze kwam voor de voeten van Mark Huizinga, die van 25 meter verwoestend uithaalde: 1-0. De vreugde was van korte duur. Ook aan de andere kant werd een corner niet goed verdedigd, waardoor Johan Geertsma van dichtbij kon inkoppen: 1-1.

Dit werd ook de eindstand, want ook in de tweede helft was het geen oogstrelende vertoning. In de eindfase drong de thuisclub nog wel aan en kreeg ook kansen, maar het doel vinden was te moeilijk. Enkele aanvallen over de vleugels hadden een beter lot verdiend. Echter, Rob Schokker, invaller Mergim Hana, Saïd Hassan en Kevin Bakels wisten niet te profiteren. Ook Aziz Geyik kreeg een dot van een kans. Hij wilde het te mooi doen door achter zijn standbeen langs te willen scoren. In de eindfase leek Balk er toch nog met de volle buit vandoor te gaan. Eerst miste Wybren Altenburg een grote kans, waarna Johan Lyklema de bal op de paal schoot. De conclusie mag zijn dat Drachtster Boys (weer) onnodig puntverlies leed.