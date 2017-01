Prijzen De Heideruters

FRANEKER - In Franeker werd afgelopen weekend een concours verreden. De Heideruters uit Harkema lieten zien dat ze goed zijn in springen

Mattie van der Tuin reed met Prince naar de eerste en drie prijs in de klasse B/DE. Dineke Veenstra en haar pony Kitty namen de twee eerste prijzen mee in de klasse L/ABC. Rianne van der Tuin en Lady Sasja winnen de tweede prijs in de klasse M/DE. Henrica Bakker en Time-out wonnen twee eerste prijzen in de klasse M/DE. Ylse van der Veen wint met Felice van Paemel een derde prijs in de klasse B-paarden Met haar pony Kings Diamond won ze de klasse Z/CDE. Lammert van der Veen won met zijn paard Cabbalero de tweede prijs in de klasseL.