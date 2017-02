Power ONT leidt tot 3-0 winst op VIOD

OPEINDE - Een met volle overgave spelend ONT bond uiteindelijk VIOD Driesum toch nog aan de zegekar. De bezoekende voetballers namen brutaal het heft in handen, maar toen ONT de zaken op orde had was er van VIOD niets meer te duchten. Doelpunten van ONT konden niet uitblijven, toch viel de 1-0 pas een kwartier voor afloop.

ONT werd ruim een kwartier lang van het kastje naar de muur gestuurd door het team van de aimabele VIOD-trainer Anton van Zwol. Dat kwam vooral omdat ONT de veldbezetting niet direct afstemde op het tweespitsensysteem van VIOD en een doorschuivende verdediger van VIOD. VIOD had in dat kwartier een overwicht, maar tot honderd procent uitgespeelde kansen leidde het niet. Na dat eerste kwartier bestreed ONT het tweespitsensysteem van VIOD veel beter. De drive van ONT zorgde voor veel druk op het doel van VIOD en er kwamen kansen voor de thuisclub. Dennis Bakker en Hielke Knippels kwamen in scoringspositie en Oebele Twijnstra was met twee kopballen uit corners gevaarlijk. Dat VIOD niet op achterstand raakte, had het vooral te danken aan reddingen van doelman Otte Visser.

De zeer onderhoudende eerste helft kreeg een voortzetting in de tweede helft. ONT had in de tweede helft VIOD in de greep, tot uitgespeelde kansen leidde het niet. Net toen de ONT-supporters zenuwachtig werden: “it is noch mar in kertier” viel in de vijfenzeventigste minuut de goal voor ONT. De vrije trap was van Wytze Pilat, via het dijbeen van Oebele Twijnstra ging de bal richting VIOD-doellijn waar Hielke Knippels het beslissende setje gaf. Vier minuten later werd de voorsprong vergroot. Uit een corner van Pilat (assist nummer zoveel deze competitie) kopte Otto Kooi de 2-0 binnen. Zeven minuten voor tijd werd het 3-0 door invaller Danny Zijnstra op aangeven van de niet zelfzuchtige Teake van de Hoek.

Die 3-0 was ook de eindstand. ONT-trainer Uilke Damstra had wel een verklaring voor het moeilijke begin: “De vrije rol van de beide spitsen vroeg enige tijd voor het juiste antwoord. Drie verdedigers is dan de oplossing met wisselende rugdekking en doordekken naar het middenveld van de vierde verdediger. Het duurde even voordat het stond, maar toen was ook alles onder controle.”

ONT heeft de komende twee weken vrijaf om op 11 maart de competitie te hervatten, uit tegen SC Berlikum. Aanvang wedstrijd 15.00 uur