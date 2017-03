Postmus dressuurkampioen

ERMELO - Afgelopen weekend waren de KNHS indoorkampioenschappen dressuur in Ermelo. De zussen Postmus uit Ee mochten daar starten omdat ze beide Fries kampioen waren geworden. Esther Postmus wist een uitstekende prestatie neer te zetten door de Nederlandse titel te pakken.

Met Jonkers’Jort werd ze in de klasse M1 D/E met een percentage van 67,17 procent kampioen. Amarens Postmus mocht starten met twee pony’s, die beide Fries kampioen zijn geworden. Met Mentor haalde ze een vijfde plaats in de klasse L2 C met een percentage van 63,56 procent. Dit scheelde slechts een 0,5 procent met de kampioen. Met Bikkel in de klasse L2 A/B werd ze zevende van Nederland met een percentage van 63,11 procent. Ook een goede prestatie van de tienjarige ruiter. Beide ruiters zijn lid van de Postruiters uit Buitenpost.