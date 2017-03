Podiumplaatsen Radboudruiters op NK

ERMELO – Op de uitslag van het KNHS Indoorkampioenschap springen Z, categorie DE, prijkt zijn naam bovenaan: Gerrit Veenstra. De ruiter uit Drachtster Compagnie won met overmacht de Nederlandse titel met zijn pony Funky (v. Calvino Z), zo kopte ook koepelorganisatie KNHS.

En dat klopt ook, want Gerrit en Funky waren de enige in het Z-springen die in beide manches èn in de barrage foutloos bleven. Na de eerste manche waren er van de vierentwintig deelnemers nog maar acht foutloze combinaties over. Na de tweede manche waren dat er nog maar drie en volgde de barrage voor de verdeling van de podiumplaatsen. Na fouten van zijn concurrenten lag de gouden medaille al te lonken, maar Gerrit en Funky moesten het nog wel 'even' doen. En dat deden ze! De scherp gereden foutloze barrage resulteerde in de snelste tijd van 40,39 seconden en daarmee verzekerde Gerrit zich van zijn (tweede) NK-titel.

Niet alleen Gerrit heeft wat te vieren; ook zijn zusje Hilde Veenstra reed een prachtig NK. Met haar pony Kentucky kwam zij uit in de klasse Z-C. Van de elf deelnemers in die klasse bleven er maar drie foutloos, waarna een spannende barrage volgde. Haar poging om een snelle barragetijd neer te zetten, moest Hilde helaas met een springfout bekopen, daar waar de andere twee combinaties foutloos bleven. Maar het doet niets af aan de prestatie van Hilde en Kentucky, want voor het eerst brons winnen op een nationaal podium is een verdienste.