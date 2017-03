Ploeterend ONT naar 2-2 tegen WTOC

OPEINDE - ONT is een beetje van het padje. De laatste twee partijen leverden twee punten op terwijl er werd gespeeld tegen ‘mindere’ tegenstanders. Zaterdag maakte ONT het zich tegen een vechtend WTOC moeilijk. Uiteindelijk werd het een moeizame 2-2 waar een overwinning heel normaal was geweest.

Al in de eerste minuut was er een kans voor ONT. Tenminste die zou er zijn geweest als Dennis Bakker voor eigen succes was gegaan. Maar Bakker koos voor een bal breed op de meegelopen Hielke Knippels en dat passje werd onderschept. Wytze Pilat slaagde er even later niet in om een bal voor een intikkertje bij Teake van der Hoek te brengen en zo vergat ONT te scoren.

Het gehandicapte WTOC, er misten een aantal basisspelers, deed wat terug met een vrije trap van Berend Jan Prins waar ONT doelman Rory Bruinja attent op reageerde. De voorsprong voor ONT kwam er na zeventien minuten. Uit een vrije trap van Stefan Roffel schampte Oebele Twijnstra de bal met het hoofd net genoeg om WTOC-doelman Geoffry Hoiting te passeren. Binnen de minuut was die voorsprong uit de boeken. Erik Jan Dijkstra scoorde uit een pass die dwars door de ONT-verdediging sneed.

De tweede helft liet een energieker spelend ONT zien. De eerste kans was voor WTOC. De sterke Tedo de Bruin ging richting ONT-doel, maar Hendrik Mulder hinderde genoeg en voorkwam dat WTOC kon juichen. ONT had op voorsprong moeten komen toen Hielke Knippels de bal vanaf zestien meter voor het inschieten had. De beheerste inzet ging naast.

In plaats van een voorsprong keek ONT even later tegen een achterstand aan. Berend Jan Prins benutte een strafschop nadat Danny Zijnstra Jaap de Bruin op de hakken liep. Een kwartier voor tijd kwam ONT op gelijke hoogte. Dennis Bakker verzond een voorzet, de borst van Van der Hoek bracht de bal bij Otto Kooi en die scoorde. ONT had WTOC daarna bij het nekvel en eigenlijk was het wachten op een derde goal van ONT. Die kwam er dus niet. Er was gewoon te weinig overleg in het spel van ONT om het naar adem smachtende WTOC over de knie te leggen.

Zaterdag speelt ONT uit tegen hekkensluiter AVC. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. WTOC speelt op dezelfde tijd thuis tegen VV Rijperkerk.