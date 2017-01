Otto van Zanden vertrekt bij KC De Pein

OPEINDE - Aan het einde van dit seizoen scheiden de wegen van hoofdtrainer Otto van Zanden en KC de Pein. Na een moeizaam eerste jaar, qua prestaties, is de opbouwende lijn ingezet bij KC de Pein onder leiding van Van Zanden. Na dit tweede seizoen komt er een einde aan de samenwerking.

Het clubhart van Otto van Zanden bij 'zijn' VZK heeft hem doen besluiten om na de zomer bij zijn eigen vereniging, waar hij tevens bestuurslid en actief spelend lid is, aan het roer te staan.

De missie van KC de Pein en Van Zanden is nog niet voorbij. In de zaal moet er nog volop gestreden worden om broodnodige punten en op het veld moet een ongeslagen koppositie in de vierde klasse met een kampioenschap beloond worden. KC de Pein zoekt voor de jonge gedreven selectie een nieuwe hoofdtrainer die de komende jaren in de opgaande lijn zal voortborduren en een selectie vormen waar de bloeiende jeugdafdeling verdere aanvulling in kan brengen.

Afgelopen weekend verloor De Pein in de zaalcompetitie met 16-17 van KORU uit Wapserveen. Komend weekend zal Kinea op bezoek komen in de Dúnoardhal in Houtigehage, aanvang 14.30 uur.