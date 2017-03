Opnieuw winst voor rugbyers Drachten

DRACHTEN - Na de voortreffelijke overwinning op Enschede wist Rugby Club Drachten afgelopen weekeinde opnieuw te winnen. Met 58-21 was Drachten veel te sterk voor de Groninger Studenten.

Drachten domineerde met name in de scrum, waar aanvoerder Saco Beuckens aan een tweede jeugd bezig is. Beuckens ging voorop in de strijd en leidde zijn zware mannen - met Johan Riedstra als uitblinker - naar een niveau dat ze dit seizoen nog niet vaak haalden.

Het experiment van trainer Yuri de Wit om Douwe Otter als flyhalf, spelverdeler, op te stellen, pakte uitstekend uit. De Drachtster achterspelers profiteerden van het vele balbezit, werden door Otter prachtig in stelling gebracht en waren voortdurend dreigend. Drachten scoorde negen try’s, onder meer met een hattrick van Ynte Douma, de eerste competitietry van Onne van der Velde en een prachtige vijfpunter van Bauke Procee. De Studenten stelden daar slechts drie scores tegenover.