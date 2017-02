Open training Tang Soo Do

DRACHTEN - Lijkt het jou leuk om eens kennis te maken met Koreaans karate? Op 10 februari houdt Tang Soo Drachten een open training in de sportzaal aan de van Haersmasingel 37 in Drachten.

Tang soo do, ook wel Koreaans karate genoemd, is een vrijwel onbekende sport, hoewel het al ruim tien jaar wordt beoefend in Drachten. Tang soo do is een traditionele Koreaanse verdedigingskunst met een rijke geschiedenis. Het is gebaseerd op respect, discipline en stijl en heeft veel overeenkomsten met taekwondo, karate, en kung fu.

Het wordt door jong en oud beoefend, zo heeft Tang Soo Drachten een jeugdafdeling waar kinderen van 6 tot en met 10 jaar op een leuke en gecontroleerde manier kennismaken met tang soo do. De nadruk ligt hierbij op het samen plezier hebben in sporten. Kijk voor meer informatie op website www.tangsoodrachten.nl

Tijgers (6 tot en met 10 jaar): 18.45 tot 19.15 uur. Junioren/senioren: 20.00 tot 21.00 uur.