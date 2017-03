Open tennisdag DLTC

DRACHTEN - Wilt u ook al jaren een kennis komen maken met tennis? Tennisvereniging DLTC aan de Folgeren 10a (ingang aan het Noord) in Drachten houdt op 1 april van 11.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse open tennisdag voor jong en oud.

Op de open tennisdag kan iedereen kennis komen maken met tennis. Er is een gratis tennisclinic die door de topsporters van de vereniging wordt verzorgd. Daarnaast is er een wedstrijd 'ballen in een auto schieten', met als hoofdprijs een weekend lang gratis in een Renault Zoë cabrio rijden. Daarnaast wordt het Fries kampioenschap hardserveren gehouden, en worden de nieuwe tennisbanen van de vereniging om 13.00 uur door de wethouder geopend. Op de dag kunnen jongeren en volwassenen zich met korting inschrijven voor hun eerste tennislessen.

Tennis is een gezonde sport, die door veel mensen met plezier wordt bedreven. Veel recreatieve sporters kunnen dit tot op hoge leeftijd blijven doen, omdat iedereen de sport op zijn eigen niveau kan bedrijven.

Reden genoeg om de open tennisdag te komen bezoeken op 1 april, van 11.00 tot 16.00 uur. Meer informatie op www.DLTC.nl