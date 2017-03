Open dag Roeivereniging de Dragt

DE WILGEN - Op 1 april van 13.00 tot 16.00 uur gaan de deuren open van de roeiloods op het Gaasterdjip 1 in De Wilgen. Roeivereniging De Dragt houdt dan open dag.

Iedereen met belangstelling voor roeien is welkom. Een kopje koffie, thee en wat lekkers staan klaar. De leden van de roeivereniging zullen bezoekers graag vertellen hoe het is om te roeien bij de vereniging, de tochten in binnen- en buitenland, wedstrijden, instructies en andere activiteiten, zoals dauwroeien met zonsopgang. Er is ook gelegenheid een stukje te roeien, met of zonder roei-ervaring. De ingang van het pad is te vinden tegenover Biskopswei 16 in De Wilgen. Voor meer info zie www.dedragt.nl