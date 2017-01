ONT naar winst in tweede oefenpartij

OPEINDE - ONT 1 ontving ODV Za 1. De bezoekers spelen in de 4e klasse C en bezetten daar de zesde plaats met een scheepslengte (veertien punten) achterstand op koploper Mamio. ONT 1 won met 3-1 in een partij die niet de boeken in gaat als sensationeel goed.

De thuisclub ONT begon aan de partij zonder een, door diverse oorzaken, handvol afwezigen. Over de wedstrijd kan men verder kort zijn. Er ging het nodige fout maar ook genoeg goed. En daar moet je ook naar kijken. Wat fout ging is aan de trainers om dat er bij de trainingen uit te halen.

ONT kwam in de vierendertigste minuut op voorsprong. Oebele Twijnstra kopte de bal uit een voorzet van Hielke Knippels terug op Hendrik Mulder waarna Mulder scoorde. Vier minuten later profiteerde ODV bijna van een foute terugspeelbal. Maar ONT-doelman Hedzer Hoekstra kreeg een vinger tegen de bal, genoeg om de inzet een corner te laten worden.

De tweede helft werd gespeeld onder winterse omstandigheden. Een fikse sneeuwbui zorgde voor een wit kunstgras waar het lastig op voetballen was. ODV, een tegenstander die beslist wilde voetballen en dat bij vlagen ook heel aardig deed, kwam in de zestigste minuut op gelijke hoogte. Een schot in de kruising was voor Hoekstra onhoudbaar.

Twintig minuten voor tijd profiteerde ONT van een foute terugspeelbal van ODV. Wytze Pilat onderschepte de foute pass en de bal breed op Dennis Bakker betekende 2-1. Bakker stond ook aan de basis van de 3-1 einstand zeven minuten voor afloop. De ONT aanvaller repte zich door het centrum van de verdediging van ODV om de bal panklaar te leggen voor Knippels. Het wat te enthousiaste schot van Knippels leek een prooi te worden voor de ODV doelman, maar die liet de bal door de handen glippen. Eindstand 3-1.