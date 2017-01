ONT koploper na winst op Dokkum

OPEINDE - Op papier was ONT - VV Dokkum een toppe in de derde klasse, maar in de praktijk werd het dat nooit. Voor de neutrale toeschouwer was het geen leuke wedstrijd, want er was weinig spektakel voor de goals. ONT ging er met de 2-1 winst vandoor waar een remise de verhoudingen beter had weergegeven.

Dat er toch nog nog een doelpunt viel in de eerste helft was eigenlijk een wonder. Een voorzet van Teake van der Hoek van ONT zeilde voorbij het doel van Dokkum, maar Hielke Knippels slaagde er in de bal toch nog met het hoofd terug te leggen op Wytze Pilat. Geheel in het beeld van de wedstrijd kreeg Pilat de bal in de kluts mee om daarna Dokkum-doelman Patrick van der Velde kansloos te laten.

De tweede helft was wel wat boeiender omdat Dokkum de schroom van zich af wierp en ONT onder druk zette. Ruim een kwartier voor tijd mocht Dokkum een corner nemen en kon Nick Keekstra koppend de gelijkmaker scoren. Een toevalstreffer en dat was de winnende 2-1 van ONT zes minuten later ook. De corner was van Wytze Pilat, Otto Kooi schampte de bal met het hoofd, Teake van der Hoek wist niet dat de bal via zijn dijbeen naar Twijnstra caramboleerde, maar die poeierde de bal wel van dichtbij binnen.

Zaterdag speelt ONT uit tegen Zwaagwesteinde, de nummer vijf op de ranglijst met vijf punten minder dan ONT. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. VV Dokkum speelt om dezelde tijd thuis tegen Wyckels Hallum.