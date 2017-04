Oerterp zet zegereeks voort tegen Drachten: 1-2

DRACHTEN - De voetbalderby tussen Oerterp en vv Drachten in de derde klasse B eindigde zondag in een 1-2 zege voor koploper Oerterp. Deze uitslag kwam tot stand na een boeiende en met veel strijd gepaard gaande wedstrijd.

Oerterp begon overtuigend, met goed voetbal en een aantal niet benutte kansen. In die fase hadden ze de wedstrijd moeten beslissen. Het liep goed af voor Oerterp, anders zou een aantal spelers nog wel eens wakker zijn geschrokken van de niet benutte kansen. Overigens kreeg ook Drachten een paar goede mogelijkheden. Zo had Yorn Sikkenk koppend moeten scoren. Oerterp bleef de betere ploeg, maar het was Drachten dat tegen de verhouding in na een half uur scoorde. Anton Vredevoort kapte zijn tegenstander uit, waarna zijn voorzet fraai werd ingekopt door Yorn Sikkenk: 1-0.

Het werd daarna een andere wedstrijd. Oerterp was aangeslagen en Drachten kreeg zelfvertrouwen. Het voetbal was niet goed, maar er werd veel strijd geleverd. Beide teams kregen mogelijkheden. Zo mikte Kasper Dekens net voor de goal langs en miste Rolf Dijk kansrijk.

Na rust durfde Drachten meer te voetballen en was counterend gevaarlijk. Maar ook toen viel het doelpunt in de vijfenvijftigste minuut aan de andere kant. Een vrije trap op vijfentwintiger meter diagonaal voor het doel werd door ex-Harkemase Boys en toekomstig Buitenpostspeler Rolf Dijk in de kruising geschoten: 1-1.

Daarna werd er van beide zijden met veel passie gestreden voor de winst. De winnende goal voor Oerterp viel in de vijfenzeventigste minuut toen Drachten in het nauw werd gedreven en een voorzet van links door Tim Kuperus in eigen doel werd gekopt: 2-1.

Daarna ging Drachten tevergeefs voor de gelijkmaker, waarna Oerterp een zwaar bevochten zege kon vieren en zich kan opmaken voor het kampioenschap.

Oerterptrainer Johan van Slooten vond het een verdiende overwinning, al was het tegen het einde billen knijpen. "Het had ook zomaar 2-2 kunnen worden". Coach Richard Jellema van Drachten was teleurgesteld, maar gaf zijn jonge team complimenten voor de geleverde inzet.