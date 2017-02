Noordelijk Kampioenschap Bowls

DRACHTEN - Het Noordelijk Kampioenschap Bowls op 21 februari In sporthal De Drait in Drachten was een succesvol toernooi. Er was een deelname van achttien teams met drie personen die om de overwinning streden.

De wedstrijdleiding was in handen van Enne de Haan van de organiserende Bowlsvereniging Drachten. De eerste prijs werd behaald door het team uit Warffum: Jan Boonstra, Jan Lamein en Klaas Nevels. De tweede prijs was voor Drachtster team met Jan Dooper, Enne de Haan en Cees Boertje. De derde prijs was voor het team uit Drachten met Willem Oosterhuis, Tjeerd Boonstra en Jellie Klaster.