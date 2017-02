Noordelijk kampioenschap Bowls

DRACHTEN - In Drachten wordt op dinsdag 21 februari het noordelijk Kampioenschap Bowls gehouden. Het wordt georganiseerd door Bowlsvereniging Smallingerland.

Er wordt gestreden door achttien teams uit de noordelijke provincies. De beste spelers van de noordelijke verenigingen laten hun vaardigheden zien in sporthal ‘De Drait’ in Drachten, aan de Dollard 125. Er wordt gespeeld van 9.30 tot en met 16.30 uur en de toegang is gratis.



Wilt u zelf gaan spelen dan biedt de organiserende Bowlsvereniging Smallingerland de mogelijkheid viermaal gratis mee te doen buiten de schoolvakanties op maandag van 10.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Wilt u meer weten over Bowls neem dan contact op met: Voorzitter: Jan Dooper, Tel: 0512-523032, E-mail: j.dooper5@upcmail.nl

Secretaris: Cees Boertje, tel: 0512-777260, E- mail: bowlsdrachtenbvs1994@gmail.com

Of kijk op https://sites.google.com/site/bvsbowlsdrachten.