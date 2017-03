Nieuwe winnaars bij Veneboerloop

DRACHTEN - De eerste mooie lentedag was zaterdag het decor van de Veneboerloop. Het prachtige weer nodigde ruim driehonderd hardlopers naar Drachten te komen. Niet Riekele Kobus en Jessica Oosterloo waren de winnaars van het Noordelijke kampioenschap op de 10 kilometer, zoals in 2016.

Maar zowel Kobes als Oosterloo pakte wel een derde plaats. Voor Jessica Oosterloo een prima prestatie, aangezien zij pas vrijdagavond had besloten om deel te nemen, na een langdurige enkelblessure.

De winnaars kwamen van buiten Friesland. Erik Driesen uit Emmeloord werd bij de heren winnaar en Elisa de Jong uit Groningen pakte de volle winst bij de dames. Bij de dames was de oud-Drachtster Stefanie Bouma vierde en Sandra Sikkema van Impala legde beslag op de vijfde plaats.

Op de 5 kilometer pakte Ruben Talstra van Impala bij de heren een tweede plaats en Nynke Rinsma uit Rottevalle behaalde bij de dames de volle winst. Er was nog een tweede plaats voor Jitta Hoogeveen uit Drachten.

Bij de jeugdwedstrijd over 1.5 kilometer deed het Drachtster Impala het heel goed. Bij drie van de vier leeftijdsgroepen waren Drachtsters de winaars. Bij de jongens tot 11 jaar was Tieme Wiersma eerste, Kieran Schra tweede en Martijn Offringa derde. Bij de jongens tot 15 jaar was Pjotr ter Doest de grote winnaar. Hij liep met ruim 16 kilometer per uur over het parcours. Benjamin Visser werd tweede en Hidde Veenstra derde. Bij de meisjes tot 11 jaar werd Martje ter Doest tweede. Bij de meisjes tot 15 jaar waren Hannah Talstra eerste, Mette van Werven tweede en derde was Emma van Wieren allemaal lid van Impala.

Bij de wheelers was er nog een topprestatie van Gerrit Dijkstra. Hij verbeterde zijn persoonlijk record met maar liefst 6 minuten. Gerrit Dijkstra is volop aan het trainen voor de Frysman op 8 juli. De hele triatlon bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen. Hij zal als eerste wheeler deelnemen aan deze monsterwedstrijd. Het parcours is uitgezet in Gaasterland.