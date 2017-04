Nieuwe hoofdtrainer KV Drachten/Van der Wiel

DRACHTEN - Korfbalvereniging Drachten/Van der Wiel heeft in korte tijd een nieuwe hoofdtrainer weten aan te stellen. Michel Daling volgt Hillebrand Diever, die begin maart opstapte, op.

Daling is nu nog hoofdtrainer van korfbalvereniging OWK, maar is momenteel al betrokken als co-trainer van de Drachtster A-junioren. Ook is hij zes jaar lang trainer geweest van Noord onder 19, een regionaal team waarin de jeugdtalenten van Noord-Nederland spelen.

Afgelopen week tekende Daling zijn contract als hoofdtrainer voor een jaar met een optie tot meer. Daling is verheugd over de deze stap. “KV Drachten/Van der Wiel is een grote vereniging met een hele talentvolle jeugd. Daarvan hopen we de komende tijd ook bij de senioren te kunnen profiteren. Ik wil vooral het gat dichten tussen de junioren en de senioren, het moet een eenheid worden. Daar ligt dan ook de grootste uitdaging voor mij waar ik het komende seizoen hard voor zal gaan werken.”

Ook ad-interim-voorzitter Jon van Weperen is zeer tevreden met de komst van Michel Daling als hoofdtrainer. “Door Michel vast te leggen hebben we een moderne en deskundige trainer binnengehaald die bij andere verenigingen al heeft laten zien waartoe hij in staat is”.

Daling begint na de zomervakantie aan zijn nieuwe uitdaging als hoofdtrainer van KV Drachten.