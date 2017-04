Nick Fransman favoriet op Badmintoernooi

DRACHTEN - Op zaterdag 15 en zondag, Eerste Paasdag, 16 april vindt het jaarlijkse toernooi van de badmintonclub Drachten plaats.

Er zijn 154 deelnemers uit het hele land. Er wordt gespeeld op de niveaus 1 tot en met 8. In klasse 1 worden de spelers geplaatst die spelen in eredivisie, eerste en tweede divisie landelijk.

In de heren enkel wordt veel verwacht van Nick Fransman, de nummer 1 van Nederland en zeventigste op de wereldranglijst. In de heren dubbel is hij samen met Jeroen Steffers van BC Drachten favoriet. Hierin kunnen ze geduchte tegenstand van Ralph Starren en Jules Bakker van Duinwijck Haarlem verwachten.

Bij de deelnemende dames is Raquel Humpris ook van Duinwijck, het hoogst geplaatst op de nationale ranglijst (nummer 15), maar Julia de Calonne van BC Drachten staat niet ver daaronder genoteerd, dus dat beloven spannende wedstrijden te worden. Samen zullen zij ook de damesdubbeltitel proberen te veroveren.

Op zaterdag en zondag worden alle wedstrijden gespeeld in sporthal de Drait. De finales vinden plaats op zondagmiddag vanaf ongeveer 13.00 uur. Publiek is van harte welkom, de toegang is gratis.