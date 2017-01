Mark Scholten derde op NK atletiek

APELDOORN - Tijdens de Nationale indoorwedstrijden atletiek, ook wel de Nederlandse kampioenschappen voor junioren, heeft Mark Scholten uit Drachten van AV Impala weer het podium weten te behalen.

Mark Scholten werd derde bij de 60 meter horden. Afgelopen zomer behaalde hij ook al het brons op de NK junioren in Amsterdam.

In Apeldoorn kwamen afgelopen weekend 1100 CD junioren van 11 tot 15 jaar in actie voor de nationale titels op verschillende atletiekonderdelen. In de series liep Mark een nieuw persoonlijk record van 9.49 waarmee hij tevens een positie in de landelijke ranglijsten aller tijden behaalde. Ook de halve finale en finale liep hij een uitstekende tijd van 9.65 en 9.52, goed voor een bronzen medaille.