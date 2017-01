Mark Bosma nieuwe trainer 't Fean'58

SURHUISTERVEEN – Mark Bosma wordt met ingang van het seizoen 2017/2018 de nieuwe trainer van ’t Fean ’58. Hij wordt de opvolger van Yko de Boer, die drie jaar verbonden was aan de Feanster zaterdagmiddagclub,

De 44-jarige inwoner van Mantgum is dit seizoen oefenmeester van de zondag eersteklasser FVC uit Leeuwarden. Daarvoor was hij gedurende vier seizoenen trainer van Leeuwarder Zwaluwen, dat onder zijn leiding promoveerde naar de eerste klasse. In die tijd heeft hij ’t Fean ’58 leren kennen, want beide clubs kwamen elkaar tegen in de tweede klasse.

In Surhuisterveen komt hij een oude bekende tegen. Clubman Minno van der Werff, al eens interim-trainer van de blauwhemden, is met ingang van het volgende seizoen aangesteld als assistent-trainer. Bosma en Van der Werff kennen elkaar goed, zij speelden eind jaren negentig samen in de hoofdmacht van Harkemase Boys. Van dat team maakte ook Gerard Veenstra deel uit. Hij is nu voorzitter van ’t Fean ’58. “Wij hebben veel vertrouwen in de samenwerking”, aldus Gerard Veenstra. Ook is het contract met Lieuwe van der Wijk verlengd. Hij is trainer van het tweede elftal.